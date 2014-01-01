Комплектующие см.в перечне Дополнительный артикул / Дополнительная информация с промежуточным кольцом Тип сборки предварительная сборка SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть к-т сцепления двухдисковый 400/400/400x24; G.Box:VT2214B VTO2214B представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700422. У данной детали есть аналоги с номерами: 3400700422, 293086, 3400700360, 40009008, 85000773, 71872, 6403027180. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия к-т сцепления двухдисковый 400/400/400x24; G.Box:VT2214B VTO2214B на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.