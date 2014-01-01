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К-т сцепления двухдисковый 400/400/400x24; G.Box:VT2214B,VTO2214B артикул 3400700422 SACHS в Алматы

К-т сцепления двухдисковый 400/400/400x24; G.Box:VT2214B,VTO2214B
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3400700422
Наименование К-т сцепления двухдисковый 400/400/400x24; G.Box:VT2214B,VTO2214B
Диаметр [мм] 400
Число зубцов 24
Комплектующие см.в перечне
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с промежуточным кольцом
Тип сборки предварительная сборка
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть к-т сцепления двухдисковый 400/400/400x24; G.Box:VT2214B VTO2214B представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700422. У данной детали есть аналоги с номерами: 3400700422, 293086, 3400700360, 40009008, 85000773, 71872, 6403027180. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия к-т сцепления двухдисковый 400/400/400x24; G.Box:VT2214B VTO2214B на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить К-т сцепления двухдисковый 400/400/400x24; G.Box:VT2214B,VTO2214B SACHS с артикулом 3400700422 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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