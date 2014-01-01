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К-т сцепления без выжимного подшипника 430mm 3483 000 139 + 1878 007 072 артикул 3400700416 SACHS в Алматы

3400700416 SACHS К-т сцепления без выжимного подшипника 430mm 3483 000 139 + 1878 007 072
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3400700416
Наименование К-т сцепления без выжимного подшипника 430mm 3483 000 139 + 1878 007 072
Диаметр [мм] 430
Число зубцов 18
Комплектующие см.в перечне
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 3189 600 058
Тип сборки предварительная сборка
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть к-т сцепления без выжимного подшипника 430mm 3483 000 139 + 1878 007 072 представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700416. У данной детали есть аналоги с номерами: 0202504001, 0202509501, 0222503301, 6433038000, A0202504001, A0202509501, A0222503301. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить к-т сцепления без выжимного подшипника 430mm 3483 000 139 + 1878 007 072, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить К-т сцепления без выжимного подшипника 430mm 3483 000 139 + 1878 007 072 SACHS с артикулом 3400700416 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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