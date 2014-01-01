Комплектующие см.в перечне Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 3189 600 058 Тип сборки предварительная сборка SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть к-т сцепления без выжимного подшипника 430mm 3483 000 139 + 1878 007 072 представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700416. У данной детали есть аналоги с номерами: 0202504001, 0202509501, 0222503301, 6433038000, A0202504001, A0202509501, A0222503301. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить к-т сцепления без выжимного подшипника 430mm 3483 000 139 + 1878 007 072, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.