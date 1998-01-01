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/ Sachs 3400700406 Двухдисковое сцепление Вольво FH 12 460, FH16 520, FM12 1998-2005 г с двумя дисками в комплекте

Двухдисковое сцепление Вольво FH 12 460, FH16 520, FM12 1998-2005 г с двумя дисками в комплекте артикул 3400700406 SACHS в Алматы

Производитель / Поставщик SACHS № Производителя 3400700406 Наименование Двухдисковое сцепление Вольво FH 12 460, FH16 520, FM12 1998-2005 г с двумя дисками в комплекте Диаметр [мм] 400 Число зубцов 10 Комплектующие см.в перечне Дополнительный артикул / Дополнительная информация с промежуточным кольцом Тип сборки предварительная сборка SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю! показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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