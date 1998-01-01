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Двухдисковое сцепление Вольво FH 12 460, FH16 520, FM12 1998-2005 г с двумя дисками в комплекте артикул 3400700406 SACHS в Алматы

3400700406 SACHS Двухдисковое сцепление Вольво FH 12 460, FH16 520, FM12 1998-2005 г с двумя дисками в комплекте
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3400700406
Наименование Двухдисковое сцепление Вольво FH 12 460, FH16 520, FM12 1998-2005 г с двумя дисками в комплекте
Диаметр [мм] 400
Число зубцов 10
Комплектующие см.в перечне
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с промежуточным кольцом
Тип сборки предварительная сборка
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Двухдисковое сцепление Вольво FH 12 460, FH16 520, FM12 1998-2005 г с двумя дисками в комплекте SACHS с артикулом 3400700406 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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