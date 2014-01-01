Комплектующие см.в перечне Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 3189 600 020 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Если вы хотите купить комплект сцепления D430 для МАН, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700380. У данной детали есть аналоги с номерами: 0834011151S, 105202, 3400700314, 394007, 81300059023, 81300059034, 81300059037. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS.