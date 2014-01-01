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Комплект сцепления D430 для MAN артикул 3400700380 SACHS в Алматы

3400700380 SACHS Комплект сцепления D430 для MAN
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3400700380
Наименование Комплект сцепления D430 для MAN
Диаметр [мм] 430
Число зубцов 10
Комплектующие см.в перечне
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 3189 600 020
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Если вы хотите купить комплект сцепления D430 для МАН, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700380. У данной детали есть аналоги с номерами: 0834011151S, 105202, 3400700314, 394007, 81300059023, 81300059034, 81300059037. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект сцепления D430 для MAN SACHS с артикулом 3400700380 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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