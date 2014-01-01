Комплектующие см.в перечне Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 для возвратной вилки с кулачками SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть к-т сцепления Стралис представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700378. У данной детали есть аналоги с номерами: 504148901, 700378, 827171, 827175. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить к-т сцепления Стралис, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.