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Сцепление Скания P/G/R/T-серии артикул 3400700373 SACHS в Алматы

3400700373 SACHS Сцепление Скания P/G/R/T-серии
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3400700373
Наименование Сцепление Скания P/G/R/T-серии
Диаметр [мм] 430
Число зубцов 24
Комплектующие см.в перечне
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть сцепление Скания P/G/R/T-серии представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700373. У данной детали есть аналоги с номерами: 827100 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сцепление Скания P/G/R/T-серии, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сцепление Скания P/G/R/T-серии SACHS с артикулом 3400700373 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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