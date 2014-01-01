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Запчасть комплект сцепления Скания Сакс 3400700372 представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700372. Применяется на Scania P G R T серии, Скания 5 серии. У данной детали есть аналоги с номерами: 131383, 572943, 572948, 574915, 574981, 643329400, 6433294000. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить комплект сцепления Скания Сакс 3400700372, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.