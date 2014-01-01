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Комплект сцепления Даф 3400700368 Sachs (диск, корзина и выжимной) артикул 3400700368 SACHS в Алматы

3400700368 SACHS Комплект сцепления Даф 3400700368 Sachs (диск, корзина и выжимной)
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3400700368
Наименование Комплект сцепления Даф 3400700368 Sachs (диск, корзина и выжимной)
Диаметр [мм] 430
Число зубцов 10
Комплектующие см.в перечне
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 для возвратной вилки с роликами
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 3189 600 004
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект сцепления Даф 3400700368 Sachs (диск, корзина и выжимной) SACHS с артикулом 3400700368 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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