Комплектующие см.в перечне Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 для возвратной вилки с роликами Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 3189 600 004 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть к-т сцепления Стралис 02.2002 > представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700365. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить к-т сцепления Стралис 02.2002 >, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.