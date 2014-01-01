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Сцепление Вольво FMX 3400700360 SACHS 400 мм 2 диска в комплекте артикул 3400700360 SACHS в Алматы

Сцепление Вольво FMX 3400700360 SACHS 400 мм 2 диска в комплекте
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3400700360
Наименование Сцепление Вольво FMX 3400700360 SACHS 400 мм 2 диска в комплекте
Диаметр [мм] 400
Число зубцов 24
Комплектующие см.в перечне
Тип сборки предварительная сборка
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Если вы хотите купить сцепление Вольво FMX 3400700360 Сакс 400 мм 2 диска в комплекте, просто позвоните нам! Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700360. Применяется на Volvo, ФМ 12, FMX, ФМХ. У данной детали есть аналоги с номерами: 100427, 293086, 3400700629, 40009008, 640302718, 6403027180, 71872. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сцепление Вольво FMX 3400700360 SACHS 400 мм 2 диска в комплекте SACHS с артикулом 3400700360 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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