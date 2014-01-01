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Запчасть к-т сцепления D430 Скания 4 серия представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700356. У данной детали есть аналоги с номерами: 3400700356, 0834012641S. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия к-т сцепления D430 Скания 4 серия на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.