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Сцепление КАМАЗ-ЕВРО (КПП ZF 9S109,154,161 дв.740.30-260) MFZ-430 в сборе SACHS артикул 3400700345 SACHS в Алматы

3400700345 SACHS Сцепление КАМАЗ-ЕВРО (КПП ZF 9S109,154,161 дв.740.30-260) MFZ-430 в сборе SACHS
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3400700345
Наименование Сцепление КАМАЗ-ЕВРО (КПП ZF 9S109,154,161 дв.740.30-260) MFZ-430 в сборе SACHS
Диаметр [мм] 430
Число зубцов 10
Комплектующие см.в перечне
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть сцепление КАМАЗ-ЕВРО (КПП ZF 9S109 154 161 дв.740.30 260)-MFZ 430 в сборе Сакс представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700345. У данной детали есть аналоги с номерами: 3400700345, 0834011251S. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сцепление КАМАЗ-ЕВРО (КПП ZF 9S109 154 161 дв.740.30 260)-MFZ 430 в сборе Сакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сцепление КАМАЗ-ЕВРО (КПП ZF 9S109,154,161 дв.740.30-260) MFZ-430 в сборе SACHS SACHS с артикулом 3400700345 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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