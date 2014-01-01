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Запчасть сцепление КАМАЗ-ЕВРО (КПП ZF 9S109 154 161 дв.740.30 260)-MFZ 430 в сборе Сакс представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700345. У данной детали есть аналоги с номерами: 3400700345, 0834011251S. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сцепление КАМАЗ-ЕВРО (КПП ZF 9S109 154 161 дв.740.30 260)-MFZ 430 в сборе Сакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.