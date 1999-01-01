Комплектующие см.в перечне Ид. № сцепления MFZ Тип сборки предварительная сборка SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть к-кт сцепления для грузовика Вольво ФШ 12 (1993-1999) представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700342. У данной детали есть аналоги с номерами: 0834012741S, 297024, 6433211000, 827069, 85000273, 85000274. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить к-кт сцепления для грузовика Вольво ФШ 12 (1993-1999), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.