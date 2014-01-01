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Комплект сцепления Ман КПП с NMV (механизм отбора мощности от ДВС) (со вторым диском 1878 004 832) артикул 3400700327 SACHS в Алматы

3400700327 SACHS Комплект сцепления Ман КПП с NMV (механизм отбора мощности от ДВС) (со вторым диском 1878 004 832)
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3400700327
Наименование Комплект сцепления Ман КПП с NMV (механизм отбора мощности от ДВС) (со вторым диском 1878 004 832)
Диаметр [мм] 430
Число зубцов 10
Комплектующие см.в перечне
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть комплект сцепления Ман КПП с NMV (механизм отбора мощности от ДВС) (со вторым диском 1878 004 832) представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700327. У данной детали есть аналоги с номерами: 083201000430, 107031, 1430243200, 340014, 6433208000, 6433255000, 81303050197. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить комплект сцепления Ман КПП с NMV (механизм отбора мощности от ДВС) (со вторым диском 1878 004 832), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект сцепления Ман КПП с NMV (механизм отбора мощности от ДВС) (со вторым диском 1878 004 832) SACHS с артикулом 3400700327 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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