Комплектующие см.в перечне Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без выжимного подшипника SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Если вы хотите купить сцепление Вольво FM(4) только диск и корзина, просто позвоните нам! Применяется на Volvo, ФМХ, FM 330, FM 380, FM 410, FM 450. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700047. У данной детали есть аналоги с номерами: 3400710777 Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS.