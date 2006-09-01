|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|3400127701
|Наименование
|Сцепление Мерседес Атего в сборе без выжимного подшипника 3400127701 SACHS
|Диаметр [мм]
|362
|Число зубцов
|18
|Комплектующие см.в перечне
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без выжимного подшипника
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667)
618 D (668.321, 668.322, 668.323)
2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667)
818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324)
2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667)
818 DA 4x4
2006.09 - Выпускается
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