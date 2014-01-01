Комплектующие см.в перечне Тип сборки предварительная сборка SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть сцепление Вольво ФМ 12 представлена по производителю SACHS с артикулом 3400127101. У данной детали есть аналоги с номерами: 0834011141S, 2149584, 293025EX, 643318400, 6433184000, 809107, 809112. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сцепление Вольво ФМ 12, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.