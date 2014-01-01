Комплектующие см.в перечне Тип сборки предварительная сборка Ид. № сцепления 430 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть к-т сцепления Скания 3 series; 430mm GR GRS900 1991 >-УЦЕНКА. Нетоварный вид упаковки. представлена по производителю SACHS с артикулом 3400123701. У данной детали есть аналоги с номерами: 3400123701, 6433096000, 0834011531S, 805201, 805449. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия к-т сцепления Скания 3 series; 430mm GR GRS900 1991 >-УЦЕНКА. Нетоварный вид упаковки. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.