Комплектующие см.в перечне Ид. № сцепления MFZ SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть комплект сцепления Мерседес 1735 748 1831 1834 1838 1935 Сакс представлена по производителю SACHS с артикулом 3400122601. У данной детали есть аналоги с номерами: 0202504901, 0834010011S, 0834010051S, 3400124001, 491000, 491007, 6432897000. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить комплект сцепления Мерседес 1735 748 1831 1834 1838 1935 Сакс, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.