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Комплект сцепления Мерседес Актрос двухдисковое 3400121501 артикул 3400121501 SACHS в Алматы

3400121501 SACHS Комплект сцепления Мерседес Актрос двухдисковое 3400121501
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3400121501
Наименование Комплект сцепления Мерседес Актрос двухдисковое 3400121501
Диаметр [мм] 400
Число зубцов 18
Профиль ступицы 45x50-18N
Комплектующие см.в перечне
Тип сборки предварительная сборка
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект сцепления Мерседес Актрос двухдисковое 3400121501 SACHS с артикулом 3400121501 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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