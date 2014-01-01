|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|3400121501
|Наименование
|Комплект сцепления Мерседес Актрос двухдисковое 3400121501
|Диаметр [мм]
|400
|Число зубцов
|18
|Профиль ступицы
|45x50-18N
|Комплектующие см.в перечне
|Тип сборки
|предварительная сборка
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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