Комплектующие см.в перечне SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть Комплект сцепления Даф представлена по производителю SACHS с артикулом 3400121101. У данной детали есть аналоги с номерами: 595006, 6433000000, 3400121002, 0834011041S, 809042, 809043. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SACHS для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.