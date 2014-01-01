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Запчасть комплект сцепления Сакс 3400117532 (двудисковое) в комплекте 2 диска представлена по производителю SACHS с артикулом 3400117532. У данной детали есть аналоги с номерами: 083401221108, 0834012211S, 40009007, 5001875223, 640301218, 6403012180, 640302100. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить комплект сцепления Сакс 3400117532 (двудисковое) в комплекте 2 диска, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.