Комплектующие см.в перечне Тип сборки предварительная сборка SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть к-т сцепления D400; Магнум/Мажор/Maxter/Serie CBH представлена по производителю SACHS с артикулом 3400093031. У данной детали есть аналоги с номерами: 3400093031, 640004, 693005, 6403008180, 5001825887, 827028. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия к-т сцепления D400; Магнум/Мажор/Maxter/Serie CBH на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.