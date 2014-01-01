Комплектующие см.в перечне SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть к-т сцепления D400 Евротех/Евростар Курсор представлена по производителю SACHS с артикулом 3400084031. У данной детали есть аналоги с номерами: 3400084031, 500335067, 500392839, 500392840, 500392841, 500392843, 0691296KM. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия к-т сцепления D400 Евротех/Евростар Курсор на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.