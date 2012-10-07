Комплектующие см.в перечне Тип сборки предварительная сборка Дополнительный артикул / Дополнительная информация без промежуточного кольца SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть к-т сцепления ФЛ 7/10/12 представлена по производителю SACHS с артикулом 3400031033. У данной детали есть аналоги с номерами: 3400031033, 6352990000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия к-т сцепления ФЛ 7/10/12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.