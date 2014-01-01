Число зубцов 10 Заменяемая часть Тип сборки предварительная сборка Дополнительный артикул / Дополнительная информация без промежуточного кольца SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть сцепление в сборе представлена по производителю SACHS с артикулом 3400030033. У данной детали есть аналоги с номерами: 6382941000 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сцепление в сборе, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.