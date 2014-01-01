Производитель / Поставщик SACHS № Производителя 3380155100 Наименование Диск сцепления 380*1.3/4'*10 F.Z.O.SACHS

Запчасть диск сцепления 380*1.3/4'*10 F.Z.O.SACHS представлена по производителю SACHS с артикулом 3380155100. У данной детали есть аналоги с номерами: 3380155100, 3380155100, 0740789, 0740790, 0751952, 1331326, 1347696. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 380*1.3/4'*10 F.Z.O.SACHS на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.