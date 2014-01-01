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Амортизатор подвески передней DAF XF105 (1696292) артикул 290983 SACHS в Алматы

290983 SACHS Амортизатор подвески передней DAF XF105 (1696292)
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 290983
Наименование Амортизатор подвески передней DAF XF105 (1696292)
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор
Параметр NV45X300
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора Давление масла
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижний стержень
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть амортизатор подвески передней Даф XF 105 (1696292) представлена по производителю SACHS с артикулом 290983. У данной детали есть аналоги с номерами: 051205, 05120501, 090010006, 1696292, 1802905005780, 1944417, 1944418. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить амортизатор подвески передней Даф XF 105 (1696292), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и у-на-Дону за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор подвески передней DAF XF105 (1696292) SACHS с артикулом 290983 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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