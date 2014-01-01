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Амортизатор задний DAF XF 95 105 артикул 290981 SACHS в Алматы

290981 SACHS Амортизатор задний DAF XF 95 105
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 290981
Наименование Амортизатор задний DAF XF 95 105
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор
Параметр N45X250HA
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора Давление масла
Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, нижнее отверстие
заменяется только попарно
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор задний DAF XF 95 105 SACHS с артикулом 290981 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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