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Амортизатор передний для грузовиков Даф Sachs 290980 размеры 402х698 штоки 16x70 16x70 мм артикул 290980 SACHS в Алматы

290980 SACHS Амортизатор передний для грузовиков Даф Sachs 290980 размеры 402х698 штоки 16x70 16x70 мм
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 290980
Наименование Амортизатор передний для грузовиков Даф Sachs 290980 размеры 402х698 штоки 16x70 16x70 мм
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор
Параметр NV45X300
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора Давление масла
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижний стержень
заменяется только попарно
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть амортизатор передний для грузовиков Даф Сакс 290980 размеры 402х698 штоки 16x70 16x70 мм представлена по производителю SACHS с артикулом 290980. Применяется на DAF, XF 95, 85CF, XF 105. У данной детали есть аналоги с номерами: 051205, 05120501, 090010006, 1696292, 1802905005780, 1944417, 1944418. Амортизаторы подвески для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить амортизатор передний для грузовиков Даф Сакс 290980 размеры 402х698 штоки 16x70 16x70 мм, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные амортизаторы подвески для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и у-на-Дону за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор передний для грузовиков Даф Sachs 290980 размеры 402х698 штоки 16x70 16x70 мм SACHS с артикулом 290980 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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