|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|290980
|Наименование
|Амортизатор передний для грузовиков Даф Sachs 290980 размеры 402х698 штоки 16x70 16x70 мм
|Конструкция амортизатора
|Телескопический амортизатор
|Параметр
|NV45X300
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|Давление масла
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень, нижний стержень
|заменяется только попарно
|SVHC
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