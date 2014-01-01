Система амортизатора двухтрубный Тип амортизатора Давление масла Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижний стержень заменяется только попарно SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть амортизатор передний для грузовиков Даф Сакс 290980 размеры 402х698 штоки 16x70 16x70 мм представлена по производителю SACHS с артикулом 290980. Применяется на DAF, XF 95, 85CF, XF 105. У данной детали есть аналоги с номерами: 051205, 05120501, 090010006, 1696292, 1802905005780, 1944417, 1944418. Амортизаторы подвески для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить амортизатор передний для грузовиков Даф Сакс 290980 размеры 402х698 штоки 16x70 16x70 мм, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные амортизаторы подвески для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и у-на-Дону за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.