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Гаситель, крепление кабины артикул 290975 SACHS в Алматы

290975 SACHS Гаситель, крепление кабины
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 290975
Наименование Гаситель, крепление кабины
Параметр SEX27/13X60A2
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, нижнее отверстие
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Гаситель, крепление кабины
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гаситель, крепление кабины SACHS с артикулом 290975 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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