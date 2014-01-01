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Амортизатор Вольво ФШ 12 кабины передний 300-428 O/O 14x45 20 мм 290491 артикул 290491 SACHS в Алматы

290491 SACHS Амортизатор Вольво ФШ 12 кабины передний 300-428 O/O 14x45 20 мм 290491
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 290491
Наименование Амортизатор Вольво ФШ 12 кабины передний 300-428 O/O 14x45 20 мм 290491
Параметр SX30X128
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора Давление масла
Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, нижнее отверстие
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор Вольво ФШ 12 кабины передний 300-428 O/O 14x45 20 мм 290491 SACHS с артикулом 290491 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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