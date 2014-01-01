|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|290491
|Наименование
|Амортизатор Вольво ФШ 12 кабины передний 300-428 O/O 14x45 20 мм 290491
|Параметр
|SX30X128
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|Давление масла
|Способ крепления амортизатора
|верхнее отверстие, нижнее отверстие
|SVHC
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