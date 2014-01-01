Система амортизатора двухтрубный Тип амортизатора Давление масла Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, нижнее отверстие SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть 290378 (SACHS) Амортизатор подвески представлена по производителю SACHS с артикулом 290378. У данной детали есть аналоги с номерами: 290378, 822434, 9013200731, A9013200731, V1116, 101516, 290377. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 290378 (SACHS) Амортизатор подвески на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.