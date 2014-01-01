|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|290377
|Наименование
|Амортизатор задний (0/0)
|Конструкция амортизатора
|Телескопический амортизатор
|Параметр
|S30X200
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|Давление масла
|Способ крепления амортизатора
|верхнее отверстие, нижнее отверстие
|заменяется только попарно
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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