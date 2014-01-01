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Амортизатор задний (0/0) артикул 290377 SACHS в Алматы

290377 SACHS Амортизатор задний (0/0)
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 290377
Наименование Амортизатор задний (0/0)
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор
Параметр S30X200
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора Давление масла
Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, нижнее отверстие
заменяется только попарно
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть амортизатор задний (0/0) представлена по производителю SACHS с артикулом 290377. У данной детали есть аналоги с номерами: 290377, 822434, 9013200731, A9013200731, V1116, 101516, 290378. Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор задний (0/0) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор задний (0/0) SACHS с артикулом 290377 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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