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Амортизатор артикул 290275 SACHS в Алматы

290275 SACHS Амортизатор
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 290275
Наименование Амортизатор
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор
Параметр SEXOV32X197A
Способ крепления амортизатора нижнее отверстие, верхний стержень
Тип амортизатора давление газа
Система амортизатора двухтрубный
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор SACHS с артикулом 290275 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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