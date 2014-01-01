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290242 (SACHS) Амортизатор подвески автомобиля артикул 290242 SACHS в Алматы

290242 SACHS 290242 (SACHS) Амортизатор подвески автомобиля
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 290242
Наименование 290242 (SACHS) Амортизатор подвески автомобиля
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор
Параметр N36X250A
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора Давление масла
Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, нижнее отверстие
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть 290242 (SACHS) Амортизатор подвески автомобиля представлена по производителю SACHS с артикулом 290242. У данной детали есть аналоги с номерами: 290242, 0063234500, A0063234500. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 290242 (SACHS) Амортизатор подвески автомобиля на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 290242 (SACHS) Амортизатор подвески автомобиля SACHS с артикулом 290242 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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