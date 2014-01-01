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Амортизатор артикул 290239 SACHS в Алматы

290239 SACHS Амортизатор
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 290239
Наименование Амортизатор
Параметр SFE32X
Сторона установки справа
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
Система амортизатора двухтрубный
парные номера артикулов 290 240
Способ крепления амортизатора верхний стержень
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор SACHS с артикулом 290239 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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