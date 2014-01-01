Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижний стержень Тип амортизатора давление газа Система амортизатора двухтрубный SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть амортизатор I/I 290045 Сакс представлена по производителю SACHS с артикулом 290045. У данной детали есть аналоги с номерами: 290045, 20147, 881667, 290012, 1920824, 1488337. Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор I/I 290045 Сакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.