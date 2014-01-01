|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|290045
|Наименование
|Амортизатор I/I 290045 SACHS
|Конструкция амортизатора
|Телескопический амортизатор, Демпфирование в зависимости от хода
|Параметр
|NEV45X230HAWN
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень, нижний стержень
|Тип амортизатора
|давление газа
|Система амортизатора
|двухтрубный
|SVHC
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