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Амортизатор рулевого управления артикул 280999 SACHS в Алматы

280999 SACHS Амортизатор рулевого управления
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 280999
Наименование Амортизатор рулевого управления
Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, нижнее отверстие
Параметр S22X208A
Тип амортизатора Давление масла
Система амортизатора однотрубный
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор рулевого управления SACHS с артикулом 280999 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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