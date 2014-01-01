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Амортизатор МАН ТГА подвесного моста 20х62 530х892 мм артикул 280931 SACHS в Алматы

280931 SACHS Амортизатор МАН ТГА подвесного моста 20х62 530х892 мм
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 280931
Наименование Амортизатор МАН ТГА подвесного моста 20х62 530х892 мм
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор
Параметр N45X360HA
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора Давление масла
Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, нижнее отверстие
заменяется только попарно
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор МАН ТГА подвесного моста 20х62 530х892 мм SACHS с артикулом 280931 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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