|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|2166502004
|Наименование
|Гидромуфта c крыльчаткой Volvo FH16 11 лопастей 750 мм
|SVHC
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