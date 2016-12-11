|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|2166502001
|Наименование
|Вентилятор в сборе Scania R-series (D11/12/16) с датчиком
|Количество лопастей вентилятора
|8
|SVHC
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