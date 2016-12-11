Производитель / Поставщик SACHS № Производителя 2166502001 Наименование Вентилятор в сборе Scania R-series (D11/12/16) с датчиком Количество лопастей вентилятора 8 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Если вы хотите купить вентилятор в сборе Скания R-Серия (D11/12/16) с датчиком, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 2166502001. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS.