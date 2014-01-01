Наружный диаметр [мм] 275 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Если вы хотите купить вИСКОМУФТА ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА Даф CF85IV/XF 105 (С ДАТЧИКОМ), просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 2100502025. У данной детали есть аналоги с номерами: 051020, 15961277, 15971277, 1806713, 1916598, 20008340, 49006. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS.