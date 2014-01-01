|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|2100502018
|Наименование
|Гидромуфта Ман Тга Тгс Тгх двигатель D2066 D2676 Евро 5
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с кабелем
|Проверить номер ориг.з/ч
|Количество крепежных отверстий
|4
|Наружный диаметр [мм]
|265
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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