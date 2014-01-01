|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|1898600002
|Наименование
|Комплект дисков сцепления VOLVO 1878007366 и 1878007368
|Диаметр [мм]
|400
|Профиль ступицы
|46x50x-24N/68x80-8N
|Сцепление
|для транспортного средства с двухдисковым сцеплением
|Альтернативный ремкомплект
|3400 700 629, 3400 700 422, 3400 700 360
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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