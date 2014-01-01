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Запчасть Корзина сцепления представлена по производителю SACHS с артикулом 1882250143. У данной детали есть аналоги с номерами: 230231, 230231EX, 355175, 160840, 0690031KM, 1350240100, 355175. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SACHS для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.