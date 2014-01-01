|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|1882250143
|Наименование
|Корзина сцепления
|Параметр
|GF2/350
|Диаметр [мм]
|350
|Количество рессор
|18
|SVHC
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