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Запчасть корзина сцепления GF380 представлена по производителю SACHS с артикулом 1882166737. У данной детали есть аналоги с номерами: 1882166737, 462803, 0690044KM, 1380002100, 083201000220, 355146. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия корзина сцепления GF380 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.