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Диск сцепления Volvo FM12 430 мм артикул 1878634026 SACHS в Алматы

1878634026 SACHS Диск сцепления Volvo FM12 430 мм
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878634026
Наименование Диск сцепления Volvo FM12 430 мм
Параметр 430WGTZ
Диаметр [мм] 430
Профиль ступицы 2"-10N
Число зубцов 10
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления Volvo FM12 430 мм производителя SACHS с артикулом 1878634026 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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