Профиль ступицы 2"-10N Число зубцов 10 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления (сторона двс) 400*2'*10 F.Z.O. 1878634022 Сакс представлена по производителю SACHS с артикулом 1878634022. У данной детали есть аналоги с номерами: 1878634022, 463805, 0690072KM, 3400004100, 1862190105, 082701000630, 829023. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления (сторона двс) 400*2'*10 F.Z.O. 1878634022 Сакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.