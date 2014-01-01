Профиль ступицы 2"-10N Число зубцов 10 Тип сборки частично смонтированный SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления 400*50.8*10 GZO представлена по производителю SACHS с артикулом 1878087241. У данной детали есть аналоги с номерами: 1878087241, 230283, 3400006100, 082701000853, 8112127. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 400*50.8*10 GZO на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.